Pedro Troglió culpó a un perro por la derrota de Gimnasia de la Plata [VIDEO]

Pedro Troglio quedó muy ofuscado luego de un curioso acontencimiento que pasó sobre el final partido entre su equipo, Gimansia de la Plata, y Unión de Santa Fe, por la fecha 7 de la Superliga argentina, y no dudó en culpabilizar al ‘perro Roberto’ del mal resultado de su equipo, tal y como se aprecia en Youtube.

Sobre el final del partido, cuando Gimnasia perdía 1-0 y pugnaba por conseguir el empate con ataques constantes, apareció un perro que hizo que se detengan inmediatamente las acciones, lo cual generó muchas risas entre los eepectactores y comentaristas que transmitían el partido, tal y como se puede ver en Youtube.

Luego que Roberto, mascota del cuadro ‘tatengue’ fuera retirado del terreno de juego, se jugaron unos minutos más y el partido concluyó con el triunfo de Unión de Santa Fe por 1-0. Esto no le hizo ninguna gracia al Pedro Troglio, e hizo que el exentrenador de Universitario de Deportes diera unas peculiares declaraciones que se viralizaron en Youtube.

Él es el famoso perro Roberto, el 'culpable' de la derrota de Gimnasia según Troglio.

"Yo no estoy en contra de todo eso. El fútbol es para vivos y hay que manejar tantas pasiones que hay que ganar, lo único que te pide la gente es ganar, no ser el ganador del fair play. Y la gente de Unión hoy está feliz porque ganaron, y no importa si entró un perrito al final e hizo que descanse el equipo”, aseguró Troglio para Fox Sports.

Con esto el técnico de Gimansia de la Plata dio a entener claramente que Unión de Santa Fe tenía adiestrado a ese perrito para hacer tiempo y logarar que el cuadro local gane, como finalmente pasó. Las imagénes que ya son un viral en Youtube, han causado bastante gracia en internete, generando comentarios de todo tipo.