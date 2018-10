Presidente de FC Barcelona apoya el regreso de exitoso ex entrenador azulgrana

La situación en FC Barcelona no es del todo buena. El equipo de Ernesto Valverde no gana desde hace tres partidos en la Liga Santander. La situación en el equipo catalán no pinta bien de cara a su partido contra Tottenham Hotspur por la Champions League. Por ello, ha surgido el nombre de un ex entrenador azulgrana que podría volver a la institución española.

Para el diario The Times, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, mostró su apoyo por un posible retorno de Pep Guardiola como director técnico.

El mandatario azulgrana indicó que el DT de Manchester City “su vuelta sería una gran noticia. Es un genio y tiene las puertas abiertas de su casa cuando quiera”. Durante la entrevista, Bartomeu añadió que “el otro día leí que (a Pep) le gustaría en un futuro hacerse cargo de La Masía, me parece perfecto. Eso es lo que ya le ofrecimos cuando nos dijo que se quería ir porque estaba cansado a causa de la presión”.

Las declaraciones de Josep Bartomeu suceden después de lo que expresó Pep Guardiola en el programa Universo Valdano.

El exentrenador de Bayern Múnich había indicado que “yo acabaré otra vez donde empecé, mis últimos pasos serán en la cantera, ojalá sean en el Barça”. Cabe recordar que Guardiola obtuvo el título en la cuarta división con la filial del Barcelona. Con el primer equipo, donde estuvo por cuatro temporadas, fue campeón de la Liga Santander, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.