WWE RAW EN VIVO vía FOX Sports 2: Ronda Rousey vs Ruby Riott previo al Super Show Down

WWE Monday Night RAW EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía FOX Sports 2, este lunes a partir las 7:00 p.m. - hora peruana desde el Key Arena de Seattle, WA. Ronda Rousey volverá a pelear en la marca roja.

La vigente campeona de RAW medirá fuerzas con Ruby Riott en una lucha individual previo al Super Show-Down de Australia.

Recordemos que The Riott Squad perdió a Liv Morgan por una lesión que sufrió en el episodio anterior en pleno combate contra Brie Bella, por lo que su presencia no está asegurada para el próximo 6 de octubre

I’ve seen the fighter in you, rebellious, relentless, fought for herself. But somewhere along the way that’s dissipated. Your head is clouded by the need to please @natbynature, @BellaTwins and the WWE Universe. So let’s see if there is any fight left in our “fighting champion.” pic.twitter.com/6GZx8xnL9N