El increíble autogol de media cancha que se dio en el fútbol femenino inglés [VIDEO]

Nadie entendió lo que hizo. El equipo de Manchester City femenino dio que hablar en la prensa inglesa no tanto por su victoria ante Birmingham sino por el autogolazo que hizo Abbie McManus, defensa de los 'citizens'.

Apenas se habían jugado siete minutos del duelo entre el Birmingham y el Manchester City por el torneo de fútbol femenino inglés. Abbie McManus tenía la pelota en mitad de cancha y al no encontrar un pase claro decidió volver a empezar con la portera Ellie Roebuck.

El pase de la jugadora del Manchester City fue un pelotazo complicado, descolocó a la portera que falló en el cálculo del pique y vio cómo el esférico se colaba por encima de su cabeza en su propio arco. Este autogol la subió la cuenta en Youtube de The Guardian.

El ridículo tanto significó la apertura del marcador y un blooper inédito. Afortunadamente para el Manchester City el duelo terminó 3-2 y el tanto quedó como un mal recuerdo.

La jugadora inglesa utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a los hinchas y compañeras por su error. "Gracias a mis compañeros de equipo para mostrar carácter para obtener los tres puntos al final", señaló.

Thanks to my teams mates for showing character to get the BIG +3 points and turn the game around 😅❤⚽️ #goaloftheseason #lessonlearnt https://t.co/ioYAgdiIS1