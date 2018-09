Cristiano Ronaldo y las verdaderas razones por las que dejó Real Madrid

Cristiano Ronaldo dejó a Real Madrid para llegar a la Juventus en el último mercado de fichajes, en el pase que más llamó la atención en todo el mundo, pues se trata del goleador histórico de club más ganador de la historia, además del jugador que ostenta los últimos dos Balones de Oro.

Entonces ¿por qué dejó Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Tuvieron que existir razones muy fuertes para acabar con este idilio que parecía perfecto. Según una profunda investigación del diario español El Mundo, los temas de impuestos, la poca valoración que sintió en el club meregue y hasta Lionel Messi tuvieron que ver en la decisión.

La Hacienda, la causa principal

Según esta fuente, desde mayo de 2017 Cristiano Ronaldo estaba muy incómodo con el tema de la Hacienda y sus obligaciones con el fisco español, las cuales consideraba debían asumir los patrocinadores. "¡Yo nunca dije que no se pagaran impuestos! ¡Quiero saber qué ha pasado! No entiendo nada, los impuestos los pagan los patrocinadores. ¿Por qué me acusan a mí?", habría expresado el portugués.

Cristiano Ronaldo mientras tuvo que declarar ante la Hacienda.

Sobre el tema, Cristiano Ronaldo esperó por parte del Real Madrid un gesto de apoyo, pero el club decidió no meterse y además, no aumentarle el sueldo, lo cual habría sido tomado por el astro del fútbol mundial como una falta de valoración del club hacia su persona, una traición de la institución por el cual él había dejado todo

Messi también tuvo que ver

Y luego vino el tema de egos. Lionel Messi pasó por un caso similar, y a diferencia de Real Madrid, Barcelona blindó a su estrella y le aumentó el sueldo para asusmir los gastos con la Hacienda, colocándo al argentino como el futbolista que más ganaba en el mundo.

A ello se sumó el fichaje de Neymar por el PSG, que relegaba al portugués al tercer lugar entre los mejores pagados. "Es una falta de respeto que yo, el Balón de Oro, gane menos que Messi y Neymar. No es dinero, es estatus, respeto", habría dicho Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi fue apoyado por el Barcelona con la Hacienda, algo que no pasó con CR7 en el Madrid.

¿Y por qué Juventus?

Cristiano Ronaldo tuvo varias opciones cuando decidió irse del Real Madrid, pero fue descartando algunas por diversas razones. La de Manchester United por la baja oferta económica, la del AC Milan por la falta de competitividad del club en los últimos años, y la del PSG proque los franceses pretendían ficharlo el último día de mercado, algo que no aceptó CR7.

Y entonces, se inclinó por la Juventus, club cuya hinchada lo ovacionó cuando Cristiano Ronaldo le marcó un golazo de chalaca, además de serle atractivo su proyecto deportivo (siempre están cerca de ganar la Champions) y recordar que lo intentaron fichar desde que era muy joven, mientras jugaba en el Sporting Lisboa.

Según El Mundo, el portugués respondió así cuando Real Madrid intentó retenerlo por última vez. "He dado mi palabra a quien me ha valorado cuando el Madrid no lo hacía. Si ahora viene Florentino y me da el doble, me da igual. Me voy a la Juve", habría expresado Cristiano Ronaldo a los directivos merengues.

Ahora Cristiano luce orgulloso la camiseta de la Juventus.