¿Será el juego del gato y el ratón?

Se levanta el telón para dar pase a una de las funciones más llamativas del día: el choque entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos a las 11:00 a.m. por la sexta fecha del Clausura. ‘La Raza Celeste’, que ya demostró su poderío conquistando el Apertura y el campeonato de verano, ahora tendrá que enfrentar a un rival que se juega la vida en cada partido por no descender. Los comandados por Mario Salas ocupan el tercer puesto en la tabla del campeonato con 8 puntos, mientras que los cutervinos, en el décimo quinto lugar con solo tres unidades, luchan por escalar y salir de los últimos lugares. Los rimenses, quienes jugarán en el Alberto Gallardo, tratarán de aprovechar la buena racha de su localía, escenario en el cual no han perdido en lo que va del año. Por otra parte, ‘Las Águilas’ llegan con ilusión y confianza para luchar por su permanencia tras haber conseguido tres puntos gracias a su primera victoria, luego de 22 fechas, al derrotar (3-2) a Sport Boys. Ahora competirán a muerte contra Cristal, que formaría así: Álvarez, Madrid, Merlo, Garcés, Céspedes, Ballón, Cazulo, Chávez, Mejía, Costa y Herrera.❧