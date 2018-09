 Milan vs Sassuolo EN VIVO ONLINE: partido por la fecha 7 de la Serie A

VER EN VIVO | AC Milan vs Sassuolo se ven las caras este domingo (1:30 p.m. hora peruana EN DIRECTO) por la fecha 7 de la Serie A. Este encuentro se disputará en el Satadium - Cittá del Tricolore y será transmitido vía Serie A Pass. Además, podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El combinado 'rossonero' busca meterse nuevamente en la pelea por el título pese a que lleva dos fechas sin ganar. De otro lado, el conjunto verde es la gran sorpresa de la temporada pues está como escolta de la Juventus. AC Milan marcha en el puesto 13 con seis puntos sumados. mientras que el Sassuolo tiene mejor ubicación ya que se encuentra en el tercer escalón con 13 unidades.

The 23-man squad to travel to Reggio Emilia for #SassuoloMilan

I 23 convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo pic.twitter.com/2cHxs6p9ik