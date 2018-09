Colo Colo vs Universidad Católica EN VIVO: clásico en el Campeonato Nacional de Chile

Colo Colo vs. Universidad Católica EN VIVO ONLINE vía TV Chile | CDF HD | CDF Premium | DAZN USA | TV Chile este domingo desde las 10:00 a.m. - hora peruana y 12:00 p.m. - hora chilena, por la fecha 24 del Campeonato Nacional de Chile.

Colo Colo vs. Universidad Católica: el líder del torneo presentaría una novedad

‎Los Cruzados preparan una sorpresa para el duelo contra el 'Cacique', y no sería otra que la inclusión del cubano César Munder, que cumplió una muy buena actuación en la victoria 2-1 sobre San Luis. Reemplazará a Diego Rojas.

"Colo Colo es un equipo con grandes jugadores y lo ha demostrado. Juegan bien y contra Antofagasta marcaron diferencia en el primer tiempo, al margen del resultado final del partido. Si uno los deja jugar te ganan el partido con facilidad", afirmó en la previa José Pedro Fuenzalida.

"Debemos estar concentrados, pues los últimos clásicos se han resuelto por detalles. Si les dejamos espacios, ganan el partido. Tenemos algo pendiente con Colo Colo, porque en el último año no le hemos podido ganar. Además estamos punteros y queremos seguir ahí", agregó.

Colo Colo vs. Universidad Católica: el liderato está en juego

Católica suma 48 puntos en los 23 partidos jugados, anotando 33 goles, y recibiendo 18 tantos en su portería. Una derrota le podría costar el primer lugar, siempre y cuando Universidad Concepción, segundo con 46, gane su partido contra Antofagasta.

Colo Colo vs. Universidad Católica: los 'Albos' quieren acortar diferencias en el Torneo chileno

Colo Colo, que marcha en la sexta ubicación, suma 36 unidades con 35 goles a favor y 31 en contra. Además, viene de perder 4-3 en condición de local ante Antofagasta y buscará recuperarse en esta nuevo clásico mapocho.

VIDEO | El 2011 fue el año que el Cacique volvió a enfrentar a la @CruzadosSADP en San Carlos de Apoquindo y desde esa fecha, hemos logrado importantes triunfos. En la previa de un nuevo clásico te los mostramos en el siguiente link https://t.co/a0geJwJJRw #VamosCacique pic.twitter.com/iVpnx6S5js — Colo-Colo (@ColoColo) 28 de septiembre de 2018

"Sabemos que estamos lejos en el torneo. Nos hacemos responsables y nos hacemos cargo del mal momento que vivimos en el campeonato. Somos el único equipo que le hemos ganado a Católica y queremos volver a repetirlo", dijo en la previa Óscar Opazo.

"Colo-Colo se agranda en este tipo de partidos. Si bien no hemos sido regulares en el campeonato, en los clásicos siempre sacamos lo mejor del equipo. Lo ideal es que sea así en todos los partidos y esperamos que el domingo sea el inicio", añadió.

Horarios para ver el Colo Colo vs. Universidad Católica EN VIVO ONLINE por el Campeonato Nacional de Chile

Chile - 12:00 p.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

México - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Venezuela - 11:00 p.m.

Paraguay - 11:00 p.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

Canales para ver el Colo Colo vs. Universidad Católica EN VIVO ONLINE por el Campeonato Nacional de Chile

TV Chile

CDF HD, CDF Premium / Chile

DAZN USA, TV Chile / Estados Unidos

Colo Colo vs. Universidad Católica: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por el Campeonato Nacional de Chile

Colo Colo: A. Orión; M. Zaldivia, J. Barroso, J. M. Insaurralde: O. Opazo, C. Carmona, C. Baeza, D. Pérez, J. Valdivia; E. Paredes, L. Barrios.

Universidad Católica: M. Dituro; R. Rebolledo, G. Lanaro, B. Kuscevic, C. Álvarez; L. Aued, I. Saavedra, J. P. Fuenzalida, D. Buonanotte, C. Munder; S. Sáez.

