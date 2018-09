Roma vs Lazio TRANSMISIÓN EN VIVO: por la fecha 7 de la Serie A Italiana

Roma vs Lazio juegan este sábado (8:00 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 7 de la Serie A desde el Estadio Olímpico de Roma.

El clásico de la capital italiana encuentra a dos equipos con presente distinto. Roma viene de romper una racha negativa de 4 encuentros sin ganar tras vencer por 4 a 0 al Frosinone el pasado miércoles. Hasta ese momento, "La Loba" llevaba solo una victoria, dos empates y dos derrotas, con este triunfo alcanzan el puesto 10 de la tabla con 8 puntos.

Por su parte, Lazio se encuentra en el casillero 4 con 12 unidades, a 6 puntos del líder absoluto Juventus. Los 'blancocelestes' vienen de conseguir 4 victorias consecutivas y no tienen intenciones de detenerse. El equipo dirigido por Simone Inzaghi llega a este cotejo tras derrotar a Udinese en condición de visita por 2-1.

LISTA DE CONVOCADOS 📋



Aquí están los 24 jugadores que están a disposición para #RomaLazio 👇 pic.twitter.com/JOwSNNcdD2 — AS Roma Español (@ASRomaEspanol) 29 de septiembre de 2018

Resumen de los últimos encuentros de ambos equipos.

Horarios del Roma vs Lazio



País Hora

Perú 8:00 a.m.

México 8:00 a.m.

Argentina 10:00 a.m.

Colombia 8:00 a.m.

Ecuador 8:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Canales del Roma vs Lazio

Serie A Pass, RAI Italia

