Manchester United vs West Ham TRANSMISIÓN EN VIVO: por la fecha 7 de la Premier League

Manchester United vs West Ham juegan este sábado (6:30 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) en uno de los encuentros más interesantes por jornada 7 de la Premier League desde el Estadio Olímpico de Londres.

El equipo que dirige el portugués José Mourinho está séptimo con apenas 10 puntos, a ocho unidades del líder Liverpool. Además fueron eliminados a mitad de semana ante el Derby County (Segunda División) en Copa de la Liga.

La crisis en Manchester United continuó con el problema que hubo entre Mourinho y Paul Pogba, donde la prensa pudo grabar un momento muy tenso entre ellos durante un entrenamiento.

Simply amazing.



Describe @WayneRooney's wonder goal v West Ham with an emoji - we'll start: 😱 pic.twitter.com/jyVkWTE56i — Manchester United (@ManUtd) 28 de septiembre de 2018

Mourinho confirmó que el mediocampista francés estará de titular ante el West Ham y lo elogió ante los cuestionamientos de los periodistas.

"Es un jugador como los otros, ningún jugador es más grande que el club y estoy contento con su trabajo, jugará. Si no estuviera contento, no jugaría. Se ha entrenado bien, el equipo necesita buenos jugadores, jugadores con personalidad, él tiene todo eso y estará mañana", dijo Mourinho en rueda de prensa.

Como llega el West Ham

El elenco del "Ingeniero" Manuel Pellegrini ha sido muy cuestionado por su bajo rendimiento en el torneo inglés, donde en seis partidos ha cosechado sólo cuatro puntos, aunque a mitad de semana consiguió una revitalizadora victoria por 8-0 ante el Macclesfield en la Carabao Cup.

The team news for tomorrow... https://t.co/8ULBJOsFGJ — West Ham United (@WestHamUtd) 28 de septiembre de 2018

Canales del Manchester United vs West Ham

País Hora

Perú 06:30 a.m.

México 06:30 a.m.

Argentina 08:30 a.m.

Colombia 06:30 a.m.

Ecuador 06:30 a.m.

Chile 08:30 a.m.

ESPN 2

Manchester United vs. West Ham: probables alineaciones

West Ham: Lukasz Fabiański, Pablo Zabaleta, Fabián Balbuena, Issa Diop, Arthur Masuaku, Mark Noble, Declan Rice, Pedro Obiang, Andriy Yarmolenko, Marko Arnautovic y Felipe Anderson.

Manchester United: David De Gea, Antonio Valencia, Chris Smalling, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Fred, Marouane Fellaini, Paul Pogba, Jesse Lingard, Romelu Lukaku y Alexis Sánchez.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs West Ham?

Si quieres seguir en Internet el Manchester United vs West Ham, larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.