San Lorenzo vs Atlético Tucumán EN VIVO: partidazo por la Superliga Argentina

San Lorenzo vs. Atlético Tucumán se miden este sábado EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el Estadio 'Nuevo Gasómetro'. El cotejo será a partir de las 11:15 a.m. - hora peruana y es por la fecha 7 de la Superliga Argentina 2018-19. Podrás seguir el partido por las pantallas de FOX Sports Premium y TyC Sports; asimismo, todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

San Lorenzo vs. Atlético Tucumán: a seguir la 'racha'

Las acciones de la Superliga Argentina vuelven al 'Nuevo Gasómetro' (Pedro Bidegain) para que San Lorenzo de Almagro busque su segundo triunfo de la temporada, pero enfrente está un Atlético Tucumán con deseos de colocarse en el liderato.

San Lorenzo sufrió un durísimo golpe esta semana al quedar eliminado de la Copa Sudamericana contra Nacional, a pesar de que había ganado 3-1 en el partido de ida de la serie. Por eso, el 'Ciclón' necesita sí o sí recuperarse en la Superliga Argentina; tras conseguir su primer triunfo en el torneo en la fecha pasada contra Patronato.

Para este cotejo, el estratega de San Lorenzo, Claudio Biaggio, confirmó que tendrá una baja importante, debido a que su goleador, Nicolás Blandi, se resintió de una lesión en el partido disputado en Uruguay, y deberá pasar por un período de recuperación de al menos dos semanas.

Sin embargo, el DT del 'Ciclón' podrá contar, nuevamente, con el volante, Fernando Belluschi; que no juega hace más de seis meses por una tendinitis rotuliana.

Por su parte, el 'Decano' marcha segundo en el campeonato, por lo que irán a buscar un triunfo al Nuevo Gasómetro para no perderle pisada al líder Racing, pero en realidad la principal atención la tendrá depositada en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Gremio en la próxima semana.

📌 Estos son los 19 jugadores de #SanLorenzo que quedan concentrados a la espera del partido de mañana a las 13.15 🆚 @ATOficial, en el Bidegain, por la Fecha 7 de la @argsaf#VamosCiclón 🔵💪🔴 pic.twitter.com/Aqcwh29xGh — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 28, 2018

⚽ Ultima práctica de #SanLorenzo en Ciudad Deportiva antes de recibir mañana a @ATOficial por la Fecha 7 de la @argsaf #VamosCiclón 🔵💪🔴 pic.twitter.com/CDfbUIaucd — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 28, 2018

Estos son los futbolistas designados por Ricardo Zielinski para el partido de este sábado, ante San Lorenzo.#VamosDecano 💪💙 pic.twitter.com/xqVNPdXgZo — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) September 28, 2018

Horarios para ver el San Lorenzo vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

México - 11:15 a.m.

Perú - 11:15 a.m.

Colombia - 11:15 a.m.

Ecuador - 11:15 a.m.

Panamá - 11:15 a.m.

Honduras - 10:15 a.m.

Guatemala - 10:15 a.m.

Costa Rica - 10:15 a.m.

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) - 12:15 p.m.

Venezuela - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Bolivia - 12:15 p.m.

Puerto Rico - 12:15 p.m.

Chile - 1:15 p.m.

Uruguay - 1:15 p.m.

Canales para ver el San Lorenzo vs. Atlético Tucumán EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

FOX Sports Premium

TyC Sports

