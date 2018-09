Juventus vs Napoli EN VIVO: con Cristiano Ronaldo por la fecha 7 de la Serie A italiana

Juventus vs. Napoli se miden este sábado EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el 'Allianz Stadium' de la ciudad de 'Turín'. El encuentro arranca a partir de las 11:00 a.m. - hora peruana y es por la fecha 7 de la Serie A italiana 2018-19. Podrás seguir el partido por las pantallas de Rai Italia y Serie A Pass; asimismo, todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Juventus vs. Napoli: Rivalidad histórica

Con el objetivo de mantener su invicto, Juventus, con Cristiano Ronaldo se enfrentará este sábado al Napoli en un partido por el Calcio italiano, considerado el más atractivo de la Liga.

'La Vecchia Signora', que mantienen un buen paso en el torneo, recibirá a los napolitanos, conjunto que viene de golear al Parma con un marcador de 3-0 en el estadio 'San Paolo', con goles de Lorenzo Insigne y doblete de Arkadiusz Milik.

Por otra parte, Juventus, que tiene camino perfecto en el certamen sin perder ningún juego, derrotó al Chievo (3-2); a Lazio ganó 2-0; contra Parma quedó 2-1; Sassuolo lo venció 2-1 y a su similar del Frosinone le ganó 2-0.

Juventus, que es el actual campeón del torneo, suma 18 unidades y está colocado en la primera posición de la Liga italiana; mientras que, Napoli se ubica en el segundo puesto, con 15 puntos.

En su último encuentro entre ambos, Napoli ganó 1-0 a Juventus en la fecha 34 de la Serie A, con gol de Kalidou Koulibaly al último minuto.

Números y cuadros que resumen el duelo de mañana en el Allianz Stadium #JuveNapoli https://t.co/HXZlh9MQRW pic.twitter.com/90gETN7wyN — JuventusFC (@juventusfces) September 28, 2018

#JuveNapoli, la designación arbitral: arbitra Banti, acompañado de Manganelli y Vuoto, cuarto árbitro Di Bello. En el Var Fabbri y Giallatini. pic.twitter.com/JZJSoG9PmK — JuventusFC (@juventusfces) September 28, 2018

📌 Así arrancó el entrenamiento en Castelvolturno



Mañana a dejarlo todo contra @juventusfces #ForzaNapoliSempre💙 pic.twitter.com/tTQFQOHGTF — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) September 28, 2018

¿Descansar? 🙄



🤣 Nos reimos del descanso, aquí se entrena duro todo los días 🏋🏻‍♂️⚽️#ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/JJBCbbCQKn — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) September 27, 2018

