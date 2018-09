Periodistas cuestionan a Gareca: “Si no está a gusto puede renunciar” [VIDEO]

Los periodistas peruanos Elejalder Godos y Silvio Valencia lanzaron duras críticas contra el entrenador de la selección nacional, Ricardo Gareca, quién este viernes ofreció declaraciones a la prensa tras presentar la lista de convocados.

El entrenador argentino cuestionó la falta de apoyo del Estado y de las empresas privadas para que el fútbol local siga en crecimiento. “Me duele el fútbol peruano y sin plata no se arregla nada”, dijo.

Estas palabras no fueron bien recibidas por los comentaristas deportivos de radio Exitosa, Godos y Valencia, quienes decidieron responder, cuestionando el trabajo y el sueldo del técnico. Esto se desprende de las imágenes difundidas en YouTube.

“¿Usted cuánto gana? Entonces con que facilidad culpa usted a las autoridades del Perú, que a los clubes le falta plata y después el doble discurso ‘no, es el deporte en general’. Usted es Santa Claus. Usted con todo lo que gana dé una partecita a los que no tienen, por qué no la reparte. Por qué no es tan buena gente”, dijo Elejalder Godos.

Durante el programa Exitosa Deportes fue muy crítico con Ricardo Gareca e incluso llegó a minimizar la lista de convocados presentada este viernes. “A mí la convocatoria no me interesa”, señaló.

Su compañero del programa Silvio Valencia se expresó en el mismo sentido, según un video viralizado en YouTube.

“Ricardo, hay una palabra que se llama renuncia, váyase del país, si no está a gusto. Ha hecho buena campaña con Perú, lo van a contratar en Argentina”, comentó.

Luego intentó minimizar el trabajo realizado por el entrenador que clasificó a Perú al Mundial. “Yo nunca estuve de acuerdo con Ricardo Gareca y nunca lo estaré porque a mi no me dice nada como técnico”, sentenció.

El programa completo se puede ver en YouTube.