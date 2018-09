Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE: hora y canales del Derbi Español [GUIA TV]

VER EN VIVO | Real Madrid vs Atlético de Madrid se juega este sábado 29 de setiembre EN DIRECTO desde la 1:45 pm (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu. El Derbi español se desarrollará en el marco de la jornada 7 de la Liga Santander. Será transmitido por ESPN 2, y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

Este Real Madrid vs Atlético de Madrid se jugará con una aroma a revancha, muy aparte de la clásica rivalidad que cargan ambas escuadras en sus espaldas, el cuadro 'merengue' llega con la herida aún abierta luego de que el combinado ‘Colchonero’ le arrebatara la Supercopa de Europa en Tallin (Estonia). De esta manera este choque entre clubes capitalinos se jugará a mil desde el primer minuto.

Una de las grandes bajas para el Real Madrid vs Atlético de Madrid será el lateral brasileño Marcelo, en el enfrentamiento contra el Sevilla en la fecha anterior, el jugador ‘merengue’ tuvo que abandonar el campo de juego tras sufrir una lesión muscular en la pierna derecha. El ‘carioca’ no entrenó en la previa al Derbi español con el resto del grupo evidenciando lo inevitable, su ausencia en este importante partido.

Otro que estará ausente en el Real Madrid vs Atlético de Madrid es el mediocampista de 26 años, Isco, quien no puede ser tomado en cuenta tras ser operado de apendicitis en los últimos días. Ante la ausencia de Marcelo, Lopetegui tendrá que improvisar por el lado izquierdo con Nacho, en una posición que no es la suya.

Los que sí están aptos en la escuadra ‘merengue’ son Dani Carvajal y Álvaro Odriozola que no fueron tomados en cuenta para enfrentar al combinado 'sevillista', pero ahora sí estarán a disposición de Julian Lopetegui para enfrentar al Atlético de Madrid.

Este partido será clave en la ‘Casa Blanca’, con el fin de levantar el ánimo dentro del plantel luego de la dura caída en la anterior fecha frente al Sevilla por 3-0, que dejó una sinsabor y mala imagen en sus dirigidos. Sin embargo siguen segundos en la liga con 13 puntos sumados.

La realidad del Atlético de Madrid no es muy distinta, se encuentran terceros en el torneo con 11 unidades, dos menos que los ‘merengues’, una victoria los pondría por encima automáticamente siendo un rival directo en el liderado de la Liga de Santander.

El técnico ’Colchonero’, Diego Simeaone afrontará el Real Madrid vs Atlético de Madrid con sus mejores armas en sus líneas. Juanfran, Lucas, Diego Costa y Antoine Griezmann fijos estarán desde el arranque del partido. El ‘Atleti’ llega a este encuentro con el ánimo al tope luego de golear al Huesca por 3 a 0.

Horarios para ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE por el Derbi Español

Honduras - 12:45 pm

Guatemala - 12:45 pm

Costa Rica - 12:45 pm

México - 1:45 pm

Perú – 1:45 pm

Colombia - 1:45 pm

Ecuador - 1:45 pm

Panamá - 1:45 pm

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) - 2:45 pm

Bolivia - 2:45 pm

Venezuela - 2:45 pm

Paraguay - 2:45 pm

Argentina - 3:45 pm

Uruguay - 3:45 pm

Brasil - 3:45 pm

Canales para ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE por el Derbi Español

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol, Sky HD, TDN

República Dominicana: Sky HD, SKY Planeta Fútbol, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

El Salvador: SKY Planeta Fútbol, TDN, Sky HD

Guatemala: SKY Planeta Fútbol, TDN, Sky HD

Honduras: Sky HD, TDN, SKY Planeta Fútbol

México: TDN, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, SKY Planeta Fútbol

Nicaragua: TDN, SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Panamá: Sky HD, TDN, SKY Planeta Fútbol

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Real Madrid vs Atlético de Madrid: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por el Derbi Español

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Asencio, Bale, Benzema.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Lucas; Koke, Rodri, Saúl, Lemar; Griezmann, Diego Costa.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Atlético de Madrid?

