Gareca: “Me duele el fútbol peruano y sin plata no se arregla nada” [VIDEO]

Disparó con todo. El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, hizo énfasis en la necesidad de que exista una mucho mayor inversión por parte de las empresas privadas y el Estado para mejorar al balompié nacional, desde las divisiones menores hasta el profesional, y así conseguir mejores resultados. En ese sentido destacó el esfuerzo hecho por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“En el fútbol hace falta mucho dinero, a quién se le apunta acá, porque lo q hizo la FPF es digno de destacar, ellos pusieron mucho dinero, hicieron que tengamos tecnologia al mismo nivel de los mejores del mundo, ahora tenemos q seguir dando resultados”, precisó el profesor Ricardo Gareca.

Luego, Ricardo Gareca, apuntó a rol del Estado en el tema. “Tiene que aparecer una politica deportiva que garantice el crecimiento del fútbol peruano. Estoy caliente, pero me duele el futbol peruano, no es solo la seleccion. Solo escucho comentarios negativos y no hay compromiso de las autoridades”, dijo con molestia.

“Yo no hablo que el Estado controle el fútbol, sino que supervise que los fondos se inviertan en el mejoramiento de estadios y complejos deportivos. Hay equipos que en una sola cancha entrenan todas las divisiones menores. El jugador peruano es talentoso, pero alguien decidió que no se apueste a lo que apuestan los demás países”, añadió Ricardo Gareca.

Luego Ricardo Gareca habló de la necesidad de la inversión privada. “¿Cómo se arregla un estadio?, con dinero, no le vamos a pedir a los hinchas que pinten un campo. ¿Y a quién se lo vamos a pedir, a los dirigentes de los clubes que están quebrados? Es necesario que los empresarios inviertan como pasa en todo el mundo, porque necesitamos cantidades de dinero muy grandes para mejorar las condiciones”.

Finalmente Ricardo Gareca hizo una comparación entre las condiciones de trabajo de las divisiones menores con respeto a nuestros vecinos. “En otros países de Sudamerica, ya ni si quiera hablo de Europa, no solo hay divisiones de menores bien trabajadas, sino que los chicos tienen colegio, eso parte de las mejoras del fútbol peruano. ¿Y cuando se va a hacer acá?