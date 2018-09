Conoce a la peruana que está cerca de fichar por la Lazio de Italia [VIDEO]

La división femenina de la selección peruana de fútbol y de futsal tiene a una jugadora que está muy cerca de fichar por uno de los equipos más reconocidos a nivel mundial: la Lazio de Italia. Se trata de la futbolista Astrid Rámirez Paz, quien es oriunda de Chiclayo y contó cómo le llegó esta oportunidad.

"Casi todos mis campeonatos y la veces que he ido fuera del país fue con la selección peruana. También con clubes y personalmente viajé a Estados Unidos para jugar por un equipo. Ahora tengo la oportunidad de irme a Italia", empezó diciendo Astrid Ramírez en una entrevista con Latina.

La jugadora de 22 años contó que su participación en una competencias organizadas por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) le sirvió para que un profesor la vea y la contacte con la Lazio de la Serie A.

"Con la selección peruana viajamos hace a poco a Cochabamba, Bolivia, por el campeonato ODESUR. Es allí donde un profesor me vio, creyó en mí y me contactó con el equipo italiano". precisó Astrid Ramírez.

El sueño de Astrid Ramírez Paz podría truncarse

El dinero podría ser un factor para que su pase a uno de los equipos más reconocidos del fútbol mundial no se concrete. "La Lazio me esta dando una oportunidad completa, porque me van a dar universidad, y es por eso tengo que sacar una visa de estudiante, pero para eso necesito una garantía económica de ocho mil euros", aseveró con cierta tristeza.

Por el momento, Astrid Ramírez solo cuanta con la mitad de ese monto fijado por la embajada italiana aquí en Perú, por lo que para conseguir el resto tendrá que recibir el apoyo de terceros para poder cumplir su sueño como futbolista.

"Les pido a las empresas deportivas y a las personas que están dentro de la política para que me puedan ayudar. Pueden contactarme a través de mi número de celular y también por mi cuenta de Facebook como Astrid R. Paz", finalizó