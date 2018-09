River Plate vs Lanús EN VIVO ONLINE: por la jornada 7 de la Superliga Argentina

VER EN VIVO | River Plate vs Lanús se juega este viernes 28 de setiembre desde las 7:15 pm (hora peruana) EN DIRECTO en el Estadio Ciudad de Lanús. Este encuentro se desarrollará en el marco de la jornada 7 de la Superliga Argentina. Será transmitido vía TNT Sports, y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

Marcelo Gallardo, estratega de los ‘Millonarios’ dio a saber a sus 18 hombres concentrados para afrontar el River Plate vs Lanús. De esta lista, algunos jugadores fueron dejados de lado como son los casos de Leonardo Ponzio, Jonatan Maidana y Milton Casco. La razón, no sería otra que el DT prefiere darles descanso para tenerlos al 100% para la revancha del martes frente al Independiente por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018.

#VamosRiver ⚪️🔴⚪️



📎 Nómina de convocados para visitar este viernes a @clublanus por la séptima fecha de la Superliga. pic.twitter.com/jttO5BrYY9 — River Plate (@CARPoficial) 26 de septiembre de 2018

Otros jugadores que no fueron tomados en cuenta para el River Plate vs Lanús, son Gonzálo Martínez e Ignacio Fernández, en el caso de ellos se debe a que se vienen recuperando de sus respectivas lesiones. Sin embargo, esto no representa un bajón en el plantel platense, ya que vienen inyectados con la motivación de ganarle al Boca Juniors en el Superclásico este último fin de semana.

El cuadro ‘Millonario’ llega a Lanús con la consigna de no desviarse de la senda de las victorias, ya que llegan de ganar las dos últimas fechas al San Martín (4-1), y a los ‘Xeneizes’ (2-0). River Plate se encuentra en el quinto casillero de la Superliga Argentina donde ha sumado 10 puntos.

¡Convocatoria lista para recibir a @CARPoficial en La Fortaleza!



Los 20 jugadores que estarán a las órdenes de Luis Zubeldía el viernes.#SiempreGranate 🇱🇻 pic.twitter.com/tYMz4aFWE1 — Club Atlético Lanús (@clublanus) 27 de septiembre de 2018

Por su parte el cuadro ‘Granate’ no llega con los mejores ánimos al River Plate vs Lanús, ya que empezaron con pie izquierdo la presente temporada de la Superliga Argentina. En sus últimos cinco encuentros disputados, no han conseguido victoria alguna, solo un empate y las demás han sido derrotas. Con este historial el conjunto dirigido por Luis Zubeldía, se ubica en el escalón 25 con apenas dos unidades.

Horarios para ver el River Plate vs Lanús EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

Honduras - 6:15 pm

Guatemala - 6:15 pm

Costa Rica – 6:15 pm

México - 7.15 p.m

Perú – 7.15 p.m

Colombia - 7.15 p.m

Ecuador - 7.15 p.m

Panamá - 7.15 p.m

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) - 8:15 pm

Bolivia - 8:15 pm

Venezuela - 8:15 pm

Paraguay – 8:15 pm

Argentina - 9.15 p.m.

Uruguay - 9.15 p.m.

Brasil - 9.15 p.m.

Canales para ver el River Plate vs Lanús EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

Argentina: TNT Sports

Brasil: FOX Sports 1 Brasil

River Plate vs Lanús: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

River Plate: Armano; Moreira, Martínez, Quarta, Pinola, Mayada; De la Cruz, Zuculini, Enzo Pérez; Scocco; Pratto. Mora.

Lanús: Ibáñez; Gómez, García Guerreño, Torsiglieri, Pasquini; Di Plácido, Belmonte, Maciel, Lautaro Acosta; De La Vega y Ribas.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el River Plate vs Lanús?

Si quieres seguir en Internet el River Plate vs Lanús, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.