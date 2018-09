FIFA analiza eventual suspensión a la FPF si derogan la Ley de Fortalecimiento

La FIFA envió una carta a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) donde señaló una eventual suspensión al fútbol peruano en caso el Congreso de la República decida derogar la Ley de Fortalecimiento.

El documento es firmado por la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, y tiene como destinatario a Juan Matute, secretario general de la FPF. En dicho texto se señala que el miércoles se realizó una reunión de la Comisión de Federaciones Miembros de la FIFA en la que se discutió sobre la situación peruana.

"La Comisión decidió apoyar la implementación de la hoja de ruta elaborada por la FPF. Además, la Comisión decidió resaltar que, en caso la ley sea derogada de modo tal que contravenga los requisitos de FIFA y CONMEBOL, dicha situación sería derivada a los órganos competentes para su posible consideración y decisión en conformidad con los estatutos de la FIFA, la cual incluye una eventual suspensión", dice el documento.

En una entrevista que dio a La República, Juan Matute había informado sobre esta posible suspensión por la intervención del Congreso.

"No podríamos participar en la Copa Libertadores, Sudamericana, en las próximas Eliminatorias. Incluso sufriríamos el duro golpe de ya no ser anfitriones del Mundial Sub 17 del próximo año", señaló el directivo de la FPF.

Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aprobada en febrero de este año, ha sido calificada de inconstitucional por parte de la parlamentaria Milagros Salazar. Esta medida fue implementada con el fin de adecuarse a los nuevos requerimientos de la FIFA.

Esta norma le permite al actual presidente de la FPF, Edwin Oviedo, a continuar su mandato hasta el 2020 pese a que este año debía darse elecciones en el máximo ente del fútbol peruano.