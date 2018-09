Juan Vargas responde a sus críticos: “Me gustaría venir calato y que me pesen”

Picante las declaraciones de Juan Manuel Vargas durante la conferencia de prensa este martes después del entrenamiento de Universitario de Deportes en Campo Mar. Los cremas están luchando para alejarse del descenso y permanecer en el Torneo Descentralizado.

El lateral del equipo de Nicólas Córdova fue directo con los periodistas, quienes cuestionaron su rendimiento por el sobrepeso que tiene desde hace algunas temporadas.

“No sé de lo que hablan, de los kilos de más. Me gustaría venir calato y que me pesen pero hay damas presentes”, expresó Juan Vargas, añadiendo que “hay muchos que hablan. Es fácil sentarse en un escritorio y escribir. Yo cuando juego siempre trato de dar lo mejor”.

El jugador de Universitario no ocultó su incomodidad al indicar con crudeza que “yo me veo al espejo y me siento bonito y rico, a mi mujer le gusto. Ya el resto me va a decir de todo porque no me ven calato. Yo estoy muy tranquilo”. Señaló que “no soy el Juan de 22 años que pesaba 88 kilos. He ido donde muchos nutricionistas y el organismo cambia”.

Asimismo, refiriéndose a la mala temporada que tiene la ‘U’, apuntó que “tengo muchos años en el fútbol y lo que puedan hablar no me suma ni me resta”. Juan Vargas señaló que “la situación en la que estamos crea morbo. Si al equipo le va mal, eso vende y si gana hablan poco”.

Cabe recordar que Universitario se encuentra a un punto del descenso en el Descentralizado. Este sábado se enfrentan a Unión Comercio, que también pelea para no bajar a Segunda División.