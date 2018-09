La postura de Ricardo Gareca tras conflicto entre Cueva y Uribe [VIDEO]

Ricardo Gareca no le rehuye a ninguna pregunta, y fiel a su estilo, se refirió en entrevista para La República a la polémica que se presentó hace algunos días entre el jugador de la selección peruana, Christian Cueva, y el excrack, Julio César Uribe, por las duras opiniones de este último sobre el rendimiento de ‘Aladino’, que el jugador del Krasnodar no dudó en responde.

“Christian Cueva tiene derecho a replicarle a quien quiera, mientras lo haga con respeto. Mientras la crítica sea con respeto y uno responda con respeto no hay ningún problema. Ustedes pueden decir una crítica hacia la selección, yo puedo estar de acuerdo o no, mientras se haga en un tono de respeto no hay ningún tipo de problema. Pero en este caso eso es probelmas de ellos, que lo tiene que ir solucionando”, dijo Gareca en extrevista exclusiva para La República

“A mí lo que me interesa es lo que produce Christian Cueva en el campo de juego, lo que produce a nivel de grupo, como se comporta afuera, que tenga el comportamiento adecuado de un jugador de la selección peruana, muchas cosas que tiene que ver con perfil del jugador que estamos buscando”, agregó Ricardo Gareca.

Sobre el rendimiento de Christian Cueva, el profesor Ricardo Gareca dijo que “Creo en él, independientemente de que todos los jugadores puedan bajar su nivel, su actitud no baja, y eso es muy respetable. Es un jugador que permamentemente pide la pelota, su aporte hacia el equipo es muy importante, no solo en es aspecto de la cosntruccción ofesiva sino también en lo defensivo" puntualizó.