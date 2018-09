Ricardo Gareca reveló la principal crisis del fútbol peruano [VIDEO]

Ricardo Gareca habló este jueves en exclusiva con La República y se refirió sobre diversos temas de cara a la Copa América 2018 y las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El técnico argentino no solo se refirió a lo que se le viene a la selección peruana, sino también del fútbol peruano.

Como se sabe, el Torneo Descentralizado 2018 ha sido muy cuestionado por diversos problemas que han afectado directamente a los clubes de Primera División, como el cierre de estadios, canchas en mal estado, violencia producida por las barras bravas, etc.

En ese sentido, Ricardo Gareca expresó su molestia por estas situaciones que aquejan a nuestro alicaído fútbol y culpó al Estado y a las empresas privadas por no brindar el apoyo necesario que las instituciones deportivas.

“La crisis del fútbol peruano es porque no hay una política deportiva. No hay participación de las empresas privadas. No aportan nada. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes no tienen con qué sustentarse si no va público a los estadios”, dijo el ‘Tigre’ al diario La República.

“Lo que paga la TV a los clubes no se compara con lo que pagan en Argentina, Uruguay o Brasil. Si no se involucra en el Estado y la empresa privada, vamos a seguir diciendo que la responsabilidad es de los dirigentes que tienen que hacer lo que esté a su alcance. El fútbol peruano seguirá con este problema hasta que se involucre gente que se tiene que involucrar”, añadió Ricardo Gareca de manera tajante.

Por otro lado, el estratega de 60 años no dio indicios de los jugadores que estarán en la próxima convocatoria de la selección peruana, que finalmente se conocerá este viernes al mediodía en el auditorio principal de la FPF.