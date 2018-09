‘Profe’, ¿y si jugamos mejor?

Al escuchar el pitazo final, más de un hincha de Alianza Lima ha terminado molesto, con el rostro sonrojado porque dentro del campo de juego el plantel de Alianza Lima ha presentado un fútbol sin ideas, sin un estilo de juego definido que solo se esperanza en el juego aéreo o que aparezca una individualidad para marcar la diferencia en el partido.

Sin embargo, ese malestar no solo se ha instalado en el fanático, sino también en algunos integrantes del equipo blanquiazul, como es el caso del volante Tomás Costa.

El mediocampista argentino fue consultado sobre el juego que está mostrando el equipo bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea y esta fue su respuesta: “Para mí jugar bien es hacer lo que entrenas durante la semana. Nosotros respetamos la idea del entrenador y nos debemos a él y hacemos lo que nos pide porque si no seríamos unos irrespetuosos. Soy consciente de que podemos jugar mejor, tanto individual como colectivamente”, señaló Costa.

El jugador de 33 años respondió sin medias tintas cuando se le consultó si Alianza Lima podría jugar mejor.

“Claro, porque yo tuve a Mario Salas y yo obedecía lo que él me pedía. Ahora tengo a Pablo Bengoechea y me debo a lo que me pida Bengoechea. No puedo ser irrespetuoso de hacer lo que pienso o me parece”, culminó el exfutbolista de Peñarol.

Butrón se queda

Todavia no termina la presente temporada, pero la directiva de Alianza Lima quiso asegurar a su figura. Nos referimos al arquero íntimo Leao Butrón, quien aceptó seguir vistiendo la camiseta blanquiazul hasta finales del 2019.

Butrón fue pieza clave para que los victorianos obtengan el título nacional en el 2017. Sus buenas actuaciones se han repetido en este 2018, por ello decidieron renovarle contrato al guardameta de 41 años que siente que todavía puede brindarle más alegrías al equipo de sus amores.

“ Está prácticamente todo cerrado. No hay ningún problema. Como es un tema de confianza, todo está cerrado. Fue algo rápido”, señaló el ‘1’ blanquiazul al culminar los entrenamientos. ❧

Sabía que...

El encuentro entre Deportivo Municipal y Alianza Lima válido por la fecha 5 del Torneo Clausura ha sido reprogramado para el 8 de octubre a las 3:30 pm. en el Estadio Nacional.