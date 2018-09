Milan vs Empoli EN VIVO ONLINE: con 'Pipita' Higuaín por la jornada 6 de la Serie A

VER EN VIVO | Milan vs. Empoli se juega este jueves 27 de setiembre EN VIVO Y EN DIRECTO desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Carlo Castellani por la jornada 6 de la Serie A de Italia. Asimismo, duelo será transmitido vía Serie A Pass y podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

El cuadro ‘Rossoneri’ llegan a afrontar el Milán vs. Empoli sin un buen panorama en la presente temporada de la Serie A de Italia. En sus últimos cinco encuentros disputados por el torneo italiano han logrado dos victorias, una derrota y dos empates. Y en sus dos últimos no pudieron pasar del empate, esto fue ante el Cagliari (1-1) y luego contra el Atalanta (2-2).

Our 24-man squad to travel to Empoli: Cutrone is back, Caldara still out

I 24 convocati per #EmpoliMilan: torna Patrick, ancora fuori #MC33 pic.twitter.com/JhOXFcgQjG