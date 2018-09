“Oviedo no se quiere atornillar en el cargo”

Juan Matute, secretario general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), explicó sobre los cambios de estatutos que está realizando el máximo ente de nuestro balompié para acatar las nuevas normas que ha impuesto la FIFA. Además, Matute descartó que la Ley de Fortalecimiento que dictaminó que el mandato del actual presidente de la FPF, Edwin Oviedo, se extienda, haya sido para beneficio propio.

¿Edwin Oviedo buscará una reelección?

Si Oviedo habría pensado en reelegirse, hubiera convocados a elecciones luego de la clasificación de Perú al mundial. Sin embargo, él no quiere atornillarse en la presidencia. El tema de reelección se va a decidir en las próximas semanas con el Comité de Reformas que incluye a la FIFA, Conmebol, FPF, ligas departamentales, fútbol profesional, Segunda División, entre otros. La FIFA ha puesto un tope que sea dos reelecciones. Las federaciones pueden igualar ello, o menos tiempo o descartar la reelección, depende de la Asamblea de Bases.

¿La Ley de Fortalecimiento favoreció a Oviedo?

No. La FIFA, cuando estudió a la FPF, se encontró con una ley general del deporte que consideraba a nuestra federación y a los directivos como funcionarios públicos, criterios antiguos que no permitían mejorar y no adecuarnos a las nuevas normas de FIFA. El Congreso, con la Ley de Fortalecimiento, le dio la individualidad a la Federación. La continuidad de Oviedo se dio para no obstruir el cambio de estatutos. Por ello, en diciembre del 2019, habrá elecciones.

¿ Cuáles son los cambios que realizarán?

Ahora la FIFA busca una mejor democratización. Por ello pide una integración de jugadores, entrenadores, árbitros, ligas departamentales, fútbol profesional, Segunda División, fútbol femenino, Futsal, fútbol playa.

¿Cómo afectará esto a los que tenían mayor participación en la Asamblea?

Estamos conversando con las ligas departamentales para que ellos puedan elegir 1 o 2 representantes, haciéndoles entender que este mecanismo no trajo muchos frutos. Todo es por el bien del fútbol peruano.

¿Cuáles son los riesgos si la FPF no cambiara sus estatutos?

No podríamos participar en la Copa Libertadores, Sudamericana, en las próximas Eliminatorias. Incluso sufriríamos el duro golpe de ya no ser anfitriones del Mundial Sub 17 del próximo año.

¿Cuál será la relación ahora con el IPD?

La relación con el Instituto Peruano del Deporte es buena y de gran coordinación porque ocupamos sus instalaciones. Hasta ahora el comando técnico no nos cree que nosotros por el Estadio Nacional pagamos mucho más que cuando se realiza un concierto ahí. Pero es lo que corresponde.

Para el próximo año, la FPF organizará el Torneo de Primera División.

Si. No vamos a desaparecer a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional porque tendrán a un representante que ellos elegirán. Tomamos esta decisión porque la Federación invierte mucho en las divisiones menores. En Primera División, ahora con las licencias FIFA, existe mayor control, transparencia y nos permite organizar un mejor torneo.

¿Cómo se está desarrollando el caso de Paolo Guerrero?

Lo que sabemos es que el Tribunal Suizo debe pronunciarse en las próximos días o semanas. Confiamos que tenga un resultado favorable. ❧