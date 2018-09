Melgar sale a mantener la punta

Wilder Pari

Melgar hoy tiene una obligación con sus seguidores: prolongar el buen momento, algo que no pudo hacer durante todo el año. La condición es favorable, juega de local y ante un rival disminuido como Sport Rosario. El técnico Hernán Torres no quiere que la alegría sea efímera.

“Espero que haya partidos mejores. Nunca me he conformado, siempre he querido dar más... que esto no sea flor de un día”, dijo.

Para el duelo, que arranca a las 17:45 horas en el estadio Monumental de la UNSA, el estratega colombiano repetiría la alineación inicial que goleó el sábado en Moquegua, con un tridente en volante y solo un delantero en punta, Bernardo Cuesta.

Además, una situación de fuerza obligará a jugar solo con un delantero: el argentino Tulio Etchemaite ayer sufrió un desgarro en el muslo anterior derecho. Se alejará de las canchas como mínimo una semana.

Dos triunfos seguidos ubican a Melgar en el primer lugar del Clausura, con diez puntos. Uno de los mejores elementos, Christofer Gonzales, señala que su exequipo aún es de cuidado. “No hay que bajar los brazos”, apuntó. ß