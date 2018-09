San Lorenzo vs Nacional: Bergessio puso el 2-0 y eliminó al 'Cuervo' [VIDEO]

La inquebrantable ley del ex. Gonzalo Bergessio, un ex San Lorenzo, apareció para marcar el 2-0 de Nacional ante el 'Ciclón', en el estadio Gran Parque Central, por el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2018.

Los uruguayos fueron superiores en toda la primera parte, donde lograron ponerse arriba en el marcador mediante un tanto de Matías Zunino, y eso no cambió en el inicio del complemento.

Es así que a los 55 minutos, Nacional encontró el gol que le está dando la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2018. El Colo Romero realizó un rechace largo y, sorprendentemente, dejó habilitado a Gonzalo Bergessio.

El ex San Lorenzo controló y dejó atrás al último central. Una vez cara a cara con el portero Navarro, sacó el remate de zurda al segundo palo para anotar el 2-0 y mantener con vida a Nacional en la Copa Sudamericana 2018.