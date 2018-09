Serena Williams:"Es momento de pasar la página"

Serena Williams quiere dejar en el pasado la escandalosa derrota que sufrió en la final del US Open ante la japonesa Naomi Osaka. La tenista estadounidense se enfrentó verbalmente con el juez de silla Carlos Ramos y lo llamó ‘ladrón’ y ‘mentiroso’, esta discusión sucedió porque el árbitro portugués decidió sancionarla por recibir desde la grada indicación de su entrenador.

Williams indicó que nunca recibió indicaciones de su entrenador, Patrick Mouratoglou, pero el estratega reconoció que le enviaba señales. “Simplemente no entiendo de qué estaba hablando”, comentó la tenista cuando le preguntaron por su técnico.“Le pregunté a Mouratoglou ‘¿por qué dijiste que me estabas mandando señales?’ No tenemos señales, nunca las hemos tenido’. “, agregó.

La ex número del WTA indicó que nunca hizo trampa durante las competencias y por eso no entiende las declaraciones de Mouratoglou. “Estaba en el otro lado de la pista. No ví el movimiento. Fue un momento realmente confuso, creo, para él... pero bueno, lo que intento hacer más que nada es superar eso y seguir adelante”,expresó.

Como se recuerda, Serena Williams recibió una multa de 17.000 dólares de multa por infringir el código de conducta del US Open.