¡De infarto! José Mourinho le quitó la banda de capitán a Paul Pogba

El futuro de Paul Pogba no ha estado tan incierto como el martes por la noche cuando el técnico del Manchester United, José Mourinho le dijo al mediocampista francés delante de todos sus compañeros del club, que jamás volvería a ser capitán del equipo. Pero, ¿qué habrá llevado al técnico luso a tomar esta drástica decisión?

Al parecer, tras el empate 1-1 de los 'Red Devils' con Wolverhampton Wanderers, Pogba -entonces capitán del cuadro rojo- había criticado las tácticas usadas en el partido y apuntaba a que estas los habrían llevado a ese marcador después de haberlo liderado al principio. Es por esta razón que ‘Mou’, enfurecido con el jugador, aprovechó lo entrenamientos para dar la noticia.

Según distintos medios británicos, fuentes aseguraron que el estratega piensa que el galo se cree más que el mismo club. “José Mourinho ha informado que Pogba no será el capitán porque no representa lo que uno debería ser y que el Manchester United es más grande que cualquier futbolista”. Al parecer, habría tomado esta medida para imponer su autoridad en el vestuario de Old Trafford.

Además, dijo que “todos los jugadores estaban conformes con la decisión y la razón detrás de porqué el entrenador decidió tomarla”. De esta manera, se escribe un nuevo capítulo en el drama que viven Pogba y Mourinho, y este hecho solo debilita más la distante relación que dejan entrever. Será esta la señal que necesitaba Paul Pogba para finalmente considerar las otras ofertas de clubes que lo pretenden?