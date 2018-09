Solano y su contundente mensaje a Jean Pierre Rhyner por renunciar a la 'Bicolor'

Jean Pierre Rhyner renunció a jugar por la selección peruana en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter. El jugador de 22 años que se encontraba haciendo las gestiones para ser convocado al cuadro nacional, reveló que la poca comunicación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo llevó a tomar esta drástica decisión. Además, aseguró jugará por la selección de Suiza.

Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca, se pronunció sobre la postura que tomó el zaguero suizo de ascendencia peruana con el combinado nacional.

“La verdad desconozco ese tema. No he visto ni me he comunicado. Ricardo (Gareca) siempre ha dicho que quiere contar con los jugadores que quieran estar en la Selección. Nadie tiene prometido nada, esta es una Selección abierta. El que está haciendo las cosas como tiene que hacerla, siempre estará en mención”, dijo Solano a RPP.

El popular ‘Ñol’ reveló que el futbolista del Grasshopper de Suiza debe pasar varias etapas para defender la camiseta de la selección peruana, puesto que, ya jugó en las selecciones sub18, sub20 y sub 21 de Suiza. Sin embargo, el exjugador de 43 años dejó en claro que Ricardo Gareca no le cierra las puertas a ningún jugador.

“Él tiene que pasar por un proceso que no es tan simple, porque creo que ha jugado por la Selección de Suiza. Es un tema más de él. La FIFA le pide unos requisitos por haber jugador juvenilmente por Suiza. Ricardo nunca le ha cerrado las puertas a nadie, el que esta en condiciones y quiere jugar por la selección, estan abiertas”