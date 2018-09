Modric hace historia

Luka Modric es el número uno. El jugador croata del Real Madrid fue galardonado como el mejor jugador del mundo en la ceremonia The Best de la FIFA, sucediendo en el palmarés a Cristiano Ronaldo y rompiendo la dualidad Cristiano-Messi, que han acaparado todos los galardones individuales de la última década.



Luka superó a Ronaldo y a Salah en la votación de un trofeo que le dieron sus compañeros, entrenadores, prensa y afición de todo el mundo. Un galardón que premia a un futbolista de los que no hacen ruido, de los que no aparecen en lo alto de las estadísticas de goles, pero que es el motor de un equipo que ha conquistado su tercera Champions consecutiva y de una selección que jugó la final de una Copa del Mundo por primera vez en su historia. “Para mí lo más importante es tener el reconocimiento de los aficionados. Es realmente especial. Me siento muy orgulloso de ganar este premio porque hay muchos grandes futbolistas en el mundo. Es un sueño hecho realidad”, dijo emocionado.

Mejor DT Fútbol Masculino - Didier Deschamps

El técnico francés sucedió a su compatriota Zidane, ganador en el 2017, tras conquistar el Mundial Rusia 2018.

Mejor DT Fútbol Femenino - Reynald Pedros

El DT. del Olympique Lyon conquistó la Liga de Campeones, la liga francesa y llegar a la final de la copa de Francia.

Mejor jugadora - Marta

La brasileña ganó este premio por sexta vez en su carrera. Se impuso a la noruega Hegerberg y a la alemana Marozsan.

Mejor Portero - Thibaut Courtois

Un reconocimiento para el belga después de haber ganado el Guante de Oro del Mundial de Rusia gracias a su tercer lugar.

Dream Team - FIFA FIFPRO World 11

Los futbolistas han elegido al mejor once del mundo. Un premio que tiene más valor al estar compuesto por sus propios compañeros y rivales. De Gea, Dani Alves, Varane, Ramos, Marcelo, Hazard, Modric, Kanté, Mbappé, Cristiano y Messi. Un dream team.

Mejor gol - Mohamed Salah

La definición del egipcio fue ante el Everton por la Premier League. El partido que se jugó el 10/12 finalizó 1-1.

Premio Fair Play - Lennart Thy

El jugador del Venio se ausentó del cotejo ante el PSV para donar sangre a un aficionado que tenía leucemia.