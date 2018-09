Campeona del mundo felicitó a hinchada peruana por el premio The Best de la FIFA [FOTO]

La afición peruana fue recompensada este lunes con el premio The Best de la FIFA a la mejor hinchada, por su actuación en el pasado Mundial de Rusia. Dicho reconocimiento, no solo generó halagos de los mismos compatriotas nacionales; otras federaciones también se dieron un tiempo para felicitar a la 'blanquirroja' tras lograr honorable galardón.

Tal es el caso de la, Federación Alemana de Fútbol (Die Mannschaft), quien a través de su cuenta de Twitter oficial, felicitó a Perú por haberse adjudicado de la estatuilla que otorga el máximo ente del balompié mundial.

¡Felicidades amigos de la @SeleccionPeru!

Supimos sentir esa gran afición en casa hace unas semanas 🇩🇪🇵🇪#FIFAFootballAwards https://t.co/RdFGpylvfo — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) September 24, 2018

Cerca de 40 mil aficionados 'blanquirrojos' animaron y colorearon las calles de Rusia en la pasada cita mundialista; en la que su equipo no pudo pasar de la fase de grupos.

Los peruanos se impusieron a las aficiones de Japón y Senegal, reconocidas por su limpieza y educación en el Mundial, y al hincha chileno, Sebastián Carrera, que recorrió 1500 kilómetros para ver solo en la grada a su equipo, el Puerto Montt.

"Estamos encantados de estar aquí. Gracias a la organización por este premio, gracias a todos nuestros aficionados, sobre todo a los que estuvieron en Perú", indicó uno de los portavoces de los aficionados peruanos desplazados a la ceremonia celebrada en Londres (Inglaterra).

"Este premio es para todos los peruanos. Especialmente a los aficionados de la selección que han hecho todo esto posible. A nuestras familias, que siempre creyeron en nosotros, a todos los grupos de peruanos, muchas gracias", añadió el hincha presente en la gala.