The Best 2018: así reaccionó la prensa mundial tras premio a la afición peruana [FOTOS]

En la ceremonia The Best FIFA 2018, no solo se premió al 'Mejor Jugador' de la temporada 2017/18, sino también a la 'Mejor Afición', categoría que terminó en manos de los hinchas de la selección peruana después de su inagotable aliento a la 'Blanquirroja' en el Mundial Rusia 2018.

Un total de 40 mil aficionados peruanos acudieron hasta Rusia para acompañar al equipo de Ricardo Gareca en su vuelta a las Copas del Mundo después de unos largos 36 años. Y se hicieron sentir.

Pese a que los del 'Tigre' perdieron sus dos primeros partidos ante Dinamarca (1-0) y Francia (1-0), a la postre campeona de la edición, le regaló una alegría a sus seguidores al imponerse por 2-0 a Australia con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

"A nuestras familias porque ellos son nuestros mejores hinchas. Estamos aquí representando a todos y a los que animaron desde cada rincón del país. Pos su aliento, entrega y porque estamos de vuelta. Vamos Perú", fueron las palabras de los representantes peruanos en la gala de The Best.

Como era de esperarse, la prensa mundial se hizo eco de la premiación y felicitó a la hinchada peruana por todo lo alto.