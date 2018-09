The Best 2018: Marta fue escogida como 'Mejor Jugadora' de la temporada

Sorprendente. Esta tarde, la FIFA distinguió como Mejor Jugadora de la Temporada a la brasileña Marta durante la ceremonia de los premios The Best 2018, que se vienen realizando en el Royal Festival Hall de Londres.

Junto a la futbolista, la organización internacional había seleccionado como finalistas a la noruega Ada Hegerberg y a la alemana Dzsenifer Marozsan como candidatas en la categoría.

Las razones sobraron para haberlas escogido: Hegerberg y Marozsan ganaron la Champions League femenina la última temporada con el Olympique de Lyon. La delantera noruega hizo 15 goles en la edición, mientras que en la liga francesa, la D1 Féminine, anotó 31 tantos en 20 partidos. Su compañera logró el doblete en el campeonato nacional, además demostró su liderazgo como capitana de la selección de Alemania.

Marta, por su parte, ganó la Copa América con la selección de Brasil sin haber perdido un solo encuentro. Con su club, Orlando Pride de la National Women’s Soccer League, anotó 13 goles y dio 6 asistencias para llegar a las semifinales de la competencia estadounidense, de la que es parte del once ideal.

Cabe recordar que la atacante brasileña estuvo nominada en el 2016, aunque quedó segunda, por detrás de la norteamericana Carli Lloyd, quien no se encuentra en las finalistas por primera vez. En el 2017, el premio The Best fue entregado a la holandesa Lieke Martens.