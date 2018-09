Luka Modric gana el premio al 'Mejor Jugador del Año' de la FIFA

El mejor de todos. Después de llevarse el galardón a mejor jugador de la pasada UEFA Champions League y del Mundial Rusia 2018, Luka Modric ha sido elegido este lunes por la FIFA como el Mejor Jugador del Año en los premios The Best 2018, en una ceremonia realizada en el Royal Festival Hall de Londres. El mediocampista del Real Madrid superó a su ex compañero, Cristiano Ronaldo, quien se llevó las dos últimas ediciones y a Mohamed Salah del Liverpool.

El futbolista de 33 años coronó la mejor temporada de su carrera, porque, ayudó al Real Madrid a ganar su decimotercera Champions League y la tercera de forma consecutiva. En la campaña pasada jugó 41 partidos, anotó dos goles y brindó 8 asistencias, siendo una de las piezas claves en el equipo de Zinedine Zidane.

Además fue uno de los culpables de llevar a la selección de Croacia a la histórica final de la Copa del Mundo en el mayor hito del fútbol croata, pero no pudieron con Francia y cayeron por 4-2, tras un desgaste físico en los partidos previos. Luka Modric disputó 7 encuentros, marcó dos goles y dio 1 asistencia, números que le valieron para llevarse el Balón de Oro del campeonato.

“Este trofeo no es solo mío, también por mis compañeros del Real Madrid, de la selección de Croacia. Davor Suker fue mi gran inspiración para el logro en Rusia 2018. Todos los sueños se pueden hacer realidad. Me gustaría agradecer al Real Madrid, a mis aficionados por el apoyo que me muestran siempre. Este premio también es de ustedes”, expresó Modric, quien recibió el premio a manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Clubes y títulos de Luka Modric

Luka Modric se formó en las divisiones menores del Dínamo de Zagreb, equipo en el que conquistó seis títulos antes de ser vendido por 20 millones de euros al Tottenham Hotspur de la Premier League en 2008. Sin ser el centro de atracción, el ‘10’ comenzó a ganarse un reconocimiento de los hinchas de Londres y se convirtió en un líder en la volante. Allí jugó 160 partidos, anotó 17 goles y dio 27 asistencias.

En el 2012, el Real Madrid se fijó en él y pagó 30 millones de euros más objetivos. Con los 'merengues' ha ganado 4 Champions League, 3 Mundial de Clubes, 3 Supercopa de Europa, 1 Liga de España, 1 Copa del rey y 2 Supercopa de España.