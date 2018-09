La despiadada critica de MisterChip a Ronaldo y Messi por no ir a The Best [FOTO]

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son sin duda los dos mejores jugadores del mundo en los últimos años, por algo se han repartido casi todos los premios individuales desde hace 10 años y dividen al mundo en la opinión de cuál es el mejor. Sin embargo, ninguno de los dos engalanará los Premios The Best con su presencia, lo cual enfureció a MisterChip.

El conocido tuitero y estadístico español utilizó sus redes sociales para despedazar de una forma lapidaria a ambos astros del fútbol mundial, dando a entender que tanto Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están actuando mal con sus compañeros de profesión al no estar presentes en la ceremonia de los Premios The Best 2018.

“Jamás faltaron cuando ganaron y siempre estuvieron rodeados de compañeros que aplaudieron y reconocieron sus méritos. Hoy eligen no viajar y no ser ellos quienes aplaudan y reconozcan a otro compañero. Gigantes y leyendas dentro de la cancha. Simples pulgarcitos fuera de ella”, publicó MisterChip en su cuenta de Twitter.

Este mensaje se viralizó rápidamente en internet, generando todo tipo de comentarios, a favor y en contra de lo dicho por el estadístico español. Cabe recoerdar que Cristiano Ronaldo dijo que no iría debido al partido de mitad de semana de la Juventus (pese a estar nominado a mejor jugador) y Lionel Messi adujó problemas personales para su ausencia en Londres.