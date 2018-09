El motivo por el que Lionel Messi no asistiría a los premios The Best 2018

A pesar de estar nominado en el once ideal del año, Lionel Messi no asistiría a los premios The Best 2018 de FIFA que se desarrollará este lunes 24 de septiembre en el Royal Festival Hall de la ciudad de Londres, Inglaterra. Según informó el diario Marca, el astro argentino habría tomado la decisión de no ir a la gala a la cual tampoco irá Cristiano Ronaldo.

El medio español revela que el empate del Barcelona 2-2 frente al Girona en la Liga Santander habría molestado al capitán azulgrana, quien determinó no participar en la entrega del galardones que entregará el ente máximo del fútbol mundial.

Recordemos que por primera vez en 12 años, Lionel Messi no estará en el podio a mejor jugador de la temporada que atribuye la FIFA. Este galardón lo compiten el portugués Cristiano Ronaldo de Juventus, el croata Luka Modric del Real Madrid y subcampeón del mundo y el egipcio Mohamed Salah del Liverpool.

Los finalistas se escogieron de una lista preliminar de 10 futbolistas, en la que sí figuraba el nombre del crack argentino además de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Raphael Varane y Harry Harry Kane. El doblete de títulos que consiguió el Lionel Messi, La Liga Santander y Copa del Rey, no le alcanzó para ingresar entre los finalistas.

A parte de pelear por un lugar en el once ideal del año, Lionel Messi postula al Premio Puskas que reconoce al mejor gol del año por su tanto en el Mundial frente a Nigeria.