WWWE RAW VER EN VIVO: The Shield y Baron Corbin siguen en su disputa por el poder

WWE Monday Night RAW tendrá su episodio número 1.322 este lunes desde las 7:00 p.m. - hora peruana (EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) desde el Pepsi Center de Denver, Colorado. The Shield y Baron Corbin seguirán en su lucha por el poder de la marca roja.

The Shield contra la mayoría de RAW

El tridente conformado por Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose seguirá en su lucha personal con Baron Corbin, quien puso a la mitad de las superestrellas en su contra.

La semana pasada, Corbin obligó a 'The Big Dog' a defender su título Universal contra él, pero Reigns salió airoso y logró retenerlo. ¿Qué pasará ahora?

Nia Jax ha vuelto, y va por Alexa Bliss

La ex campeona de la división femenina ha declarado públicamente su intención de recuperar el cinturón que actualmente lo posee Ronda Rousey, pero antes quiere 'vengarse' de Alexa Bliss, quien fue la causante de que perdiera el título en Money in The Bank.

Por otro lado, Brie Bella tendrá un versus con Ruby Riott luego del ataque de Riott Squad el pasado lunes.

Esto ocurrió en el último Monday Night RAW

Los títulos en parejas se pondrán en juego

Dolph Ziggler y Drew McIntrye defenderán sus cinturones contra The Revival en una de las luchas estelares de la noche. ¿Tendremos nuevos campeones?

Horarios para ver el WWE RAW EN VIVO ONLINE desde Colorado

Guatemala - 6:00 p.m.

Nicaragua - 6:00 p.m.

Costa Rica - 6:00 p.m.

El Salvador - 6:00 p.m.

Honduras - 6:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Panamá - 7:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Puerto Rico - 8:00 p.m.

República Dominicana - 8:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

Canal para ver el WWE RAW EN VIVO ONLINE desde Colorado

FOX Sports 2