¿Real Madrid jugará un partido de La Liga en EEUU? Florentino Pérez respondió

Algunos equipos de España se han mostrado en contra de la opción que maneja la Liga Santander para llevar partidos de la competición a Estados Unidos y uno de ellos es el Real Madrid. En La Asamblea del club a los socios realizada este domingo, el presidente Florentino Pérez negó rotundamente que el conjunto madridista dispute un encuentro liguero en el país norteamericanos.

"No vamos a ir a Estados Unidos. No sé a qué intereses responde, pero no son a los de clubes ni de los aficionados. Nos negamos rotundamente", aseguró Pérez cuando fue consultado por esa posibilidad.

Durante su discurso, Florentino Pérez recordó a Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, protagonistas del equipo que ganó el triplete consecutivo de Champions League. El mandamás del Madrid señaló que el astro portugués, máximo goleador de la historia del club, es “digno sucesor de Alfredo Di Stéfano”, mientras que Zidane es “mito e historia”.

"Durante las nueve temporadas que ha vestido la camiseta del Real Madrid, Cristiano ha sido un referente. Su trayectoria será contada de generación en generación. Es un ejemplo para todos los que se enfundan nuestra camiseta y los que tienen el sueño de hacerlo algún día. Gracias Cristiano", expresó.

El mismo cariño mostró Florentino Pérez a la figura de Zinedine Zidane, quien entró a la historia del club por lograr 9 títulos, 3 en Champions, durante dos años y cinco meses. “Nadie ha conseguido esto en el mundo. Zidane es uno de nuestros grandes mitos y es historia del Real Madrid, sabe que esta es su casa para siempre como Cristiano Ronaldo. Gracias Zizou", añadió.