Rayo Vallecano vs Alavés EN VIVO ONLINE: con Luis Advíncula por La Liga

Rayo Vallecano vs. Alavés miden fuerzas este miércoles EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE vía ESPN | DirecTV | beIN Sports | Sky HD desde las 6:00 a.m. - hora peruana, por la fecha 5 de la Liga Santander. Luis Advíncula fue convocado para este compromiso.

El equipo del lateral nacional podrá volver a jugar en su estadio en Vallecas, tras recibir la autorización de la Comunidad de Madrid. Y esperan regalarle una nueva victoria a su hinchada.

La fecha pasada el Rayo Vallecano consiguió su primera alegría tras superar en condición de visita al recién ascendido Huesca. En aquel partido, Luis Advíncula fue titular y casi anota, pero su remate desde fuera del área terminó estrellándose en el travesaño.

El entrenador Michel citó a todas sus figuras para el Rayo Vallecano vs. Alavés: Alberto García, Dimitrievski, Abdoulaye Ba, Amat Velázquez, Advíncula, Álex Moreno, Gorka, Medrán, Imbula, Pozo, Embarba, Kakuta, Álvaro, Trejo, Alegría, Bebé y R.D.T.

📷⚡️Última sesión del primer equipo, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva, y lista de convocados para el #RayoAlavés.

R.D.T pic.twitter.com/z6LqguxQ7v — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 21 de septiembre de 2018

Deportivo Alavés, por su parte, luego de empezar la temporada 2018/19 con un par de derrotas ante Sevilla y Barcelona, se recuperó con un empate sin goles contra Real Betis y dos triunfos sobre Espanyol y Real Valladolid.

Horarios para ver el Rayo Vallecano vs. Alavés EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Perú - 6:00 a.m.

México - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

Panamá - 6:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Venezuela - 7:00 a.m.

Paraguay - 7:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 7:00 a.m.

Canales para ver el Rayo Vallecano vs. Alavés EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

DirecTV Sports

ESPN

beIN Sport

SuperSport 7

SKY HD

Digi Sport 1

