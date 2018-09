Youtube: mascota de fútbol americano se dispara cañón por error [VIDEO]

Una mascota de un equipo universitario pasó por un terrible momento durante un enfrentamiento entre la Universidad de Colorado Boulder y la de New Hampshire el sábado 15. El video se encuentra en Youtube.

A pesar de que los ‘Colorado Buffaloes’ terminaron ganando 45-14 el partido disputado en su campo universitario, el personaje conocido como ‘Chip The Buffalo’ pasó por un momento que preocupó a todos los fanáticos locales.

Como se ve en las imágenes de Youtube, la mascota tenía una bazuca para disparar camisetas a los aficionados. No obstante, cuando estaba preparado para repartir las vestimentas, la máquina impactó entre el entrepierna de la mascota, quien terminó tirado en la cancha de fútbol americano.

Con gran dolor, ‘Chip The Buffalo’ fue sacado en un carrito para ser atendido por los médicos. Sin importarle su estado, la mascota de la Universidad de Colorado se despidió efusivo de los asistentes al campo de juego, como aparece en Youtube.

Something you don't see every day: Chip the Buffalo's t-shirt gun malfunctioned and he had to be carted off the field! Never took his head off though... respect the commitment #footballguy pic.twitter.com/qi0lrPM4Dk