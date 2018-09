Cristiano Ronaldo y la radical decisión que tomaría para el ‘The Best 2018’

Cuando hablamos de Cristiano Ronaldo lo hacemos para referirnos a uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los delanteros más letales de toda la historia, por lo cual el actual futbolista de la Juventus despierta admiración en todo el mundo. Aunque cada cierto tiempo, sus actitudes afuera de las canchas dejan a más de uno sorprendido.

Y este lunes, cuando se lleve a cabo en Londres la ceremonia de los Premios ‘The Best’, en la cual Cristiano Ronaldo es uno de los 3 nominados (junto a Luka Modric y Mohamed Salah) para ser considerado como el mejor futbolista del año, podría darse un inesperado suceso por el cual una vez más el astro portugués daría que hablar fuera de un terreno de juego.

Según la revista ‘Don Balón’, Cristiano Ronaldo estaría analizando no asistir al evento del lunes 24, debido a que le habrían informado que el ganador del Premio ‘The Best 2018’ sería su excompañero en Real Madrid, el croata Luka Modric, tal como sucedió hace unas semanas en Mónaco con el goleador a Mejor Jugador de la UEFA, adonde tampoco fue CR7.

Esta noticia, que llegó a oídos del portugués, habría enfurecido a Cristiano Ronaldo, que sumado al mal rato que pasó con su expulsión en el debut de la Juventus en la Champions League, haría que no sienta deseos de asistir al ‘The Best’. Aunque según el propio medio español, su entorno más cercano le estarían recomendando que sí se presente en Londres.

"En los corrillos es sabido que el galardón se lo llevará Luka Modric y Cristiano Ronaldo amaga con soltar la bomba y dejar plantado al personal ante lo que entiende que es una nueva injusticia", se lee en la publicación de 'Don Balón', quienes presumen de esta forma que el portugués no se hará presente a la premiación.

Lionel Messi, la otra gran estrella del fútbol mundial y quien ni siquiera está entre los nominados al premio, confirmó que sí se presentará a ‘The Best’, lo cual sería uno de los motivos que harían reconsiderar su decisión a Cristiano Ronaldo. Al final lunes veremos si CR7 está o no en esta gran gala.