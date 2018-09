La selección nacional tiene todo listo para jugar el próximo mes ante Chile y Estados Unidos. Sin embargo, la FPF continúa las gestiones para que la ‘Bicolor’ sostenga dos amistosos más antes de culminar el 2018 en nuestro país.

Se supo que hubo contacto con Ecuador y Honduras para ser el primer rival en Lima. No obstante, la directiva ecuatoriana decidió aceptar otra propuesta, mientras que con los centroamericanos todavía no hay un acuerdo cerrado.

Eso sí, el director deportivo de la selección, Juan Carlos Oblitas, confirmó que la ‘Blanquirroja’ ya tiene un amistoso confirmado con Costa Rica, y que Argentina es una gran posibilidad, ambos duelos previstos para la fecha FIFA de noviembre.

“Lo de Argentina es una posibilidad, está dentro de los rivales que se pueden dar. Lo de Costa rica es el que está asegurado para el segundo partido en provincia”, reveló Oblitas al programa Fútbol Como Cancha, y precisó que el primer partido de la selección en noviembre será en Lima, mientras que el cotejo ante Costa Rica sería en Arequipa o Trujillo.

“Uno no siempre puede encontrar rivales de la categoría de Alemania y Holanda. No nos sonrojemos si jugamos con Honduras o Costa Rica, no seamos presumidos”, agregó.

Elogios para Advíncula

Oblitas aprovechó la charla radial para elogiar a Luis Advíncula (28 años), pues destaca con el Rayo Vallecano y también lo hizo con la selección en Europa. “Lo de Advíncula está por encima de todos. Es un lateral que definitivamente en dos o tres años lo vamos a ver en un equipo grande de Europa. Dios quiera que continúe así”, señaló el ‘Ciego’ tras señalar que espera que los jugadores convocados tengan continuidad en sus respectivos clubes. “El problema es la actividad que tengan todo el grupo de Gareca. Va a depender de eso para que tengan un buen rendimiento. A la selección no se viene a entrenar, se viene a jugar”, finalizó.