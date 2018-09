“Quieren acabar con mi carrera”

Indignado, molesto, como se muestra dentro del campo de juego cuando falla un gol o su equipo recibe un tanto en contra. Así se mostró la tarde de ayer el atacante nacional Paolo Guerrero, quien, junto a su abogado Julio García y su madre Patronila Gonzales, asistió al Swissotel para participar en la inspección que realizó el Ministerio Público al recinto ubicado en San Isidro, que estuvo a cargo del fiscal José Federico Chipano Llanos de la Primera Fiscalía Provincial Penal del distrito en mención.

Esta diligencia se llevó a cabo por un pedido de la defensa del futbolista -como parte denunciante- con el objetivo de buscar pruebas que ayuden al ‘Depredador’ a librarse de la sanción de 14 meses que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que fue ratificado por el Tribunal Federal Suizo, que en su momento aceptó una medida cautelar y permitió que el goleador de la selección peruana participara en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, posterior a ello, el Tribunal ratificó ese castigo, por lo que Guerrero tendrá que estar alejado de los campos de juego por ocho meses y volverá a jugar recién en abril del 2019.

¿Qué fue lo que pasó?

La inspección consistió en supervisar las instalaciones donde estuvo hospedada la ‘Bicolor’ previo a su viaje a Buenos Aires para enfrentar a Argentina y donde, finalmente, el ahora jugador del Internacional de Porto Alegre tuvo un resultado analítico adverso en la prueba de doping tras el cotejo por las Eliminatorias.

“Me siento indignado. Estoy aquí en mi país, el lugar donde me han perjudicado. Me gustaría venir a jugar, a celebrar, pero me siento indignado. Estoy luchando por mi inocencia, para mi este caso está claro, para resolver rápido. No puedo efectuar mi profesión”, dijo Guerrero tras la inspección y acusó al hotel de querer terminar con su carrera deportiva.

“El hotel afirma que nosotros podíamos meter bebidas alcohólicas y comida ahí. Eso no existe, hay protocolos. No entiendo por qué no me quisieron ayudar, pero viene la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA) y hacen afirmaciones falsas. Para mí todo esto es injusto y siento que ellos quieren acabar con mi carera, porque cuando vine a pedir ayuda (al Swissotel) no quisieron dármela, pero cuando vino la WADA, sí”, señaló el ‘9’, quien aseguró que las medidas legales contra el hotel ya están en marcha.

El peruano confesó que conversó con el técnico de la selección peruana Ricardo Gareca, con quien coincidió el último domingo en el estadio de Alianza Lima. “El ‘profe’ quiere que me siga preparando, que no baje los brazos. Es feo no poder efectuar mi profesión y estar entrenando solo porque no puedo jugar. Veo a mis compañeros jugar y cómo no voy a ponerme triste y molestarme por no estar ahí”, señaló el delantero que estuvo visiblemente molesto por la situación que atraviesa.

Habla la defensa de Guerrero

- El abogado de Paolo Guerrero, Julio García, señaló: “El Hotel afirma que en la sala de visitas estaba la carta de ‘lobby bar’. Hicimos una inspección, hemos visto que las salas son restringidas al público y se afirmó que eran abiertas. El TAS ha recibido la información que esto era una feria. A través de WADA, al TAS han llegado falsedades. Queremos que todo esto sirva para presentarlo al Tribunal Suizo y que ellos vean que acá hay un acto de injusticia”, señaló.