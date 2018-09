¿Cuantos partidos se perdería Cristiano Ronaldo en la Champions League?

Cristiano Ronaldo, uno de los máximos goleadores históricos de la UEFA Champions League, no tuvo un esperado debut con la Juventus en la máxima competición europea y se fue expulsado ante Valencia en Mestalla. El árbitro alemán Felix Berych le mostró la tarjeta roja por una supuesta agresión al central colombiano Jeison Murillo a la media hora del partido.

Pero, ¿cuantós partidos se perdería Cristiano Ronaldo en la Champions League?. Según el diario AS de España, el juez del partido justifica la roja en el acta como una agresión y podría costarleres t partidos de suspensión, de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de Disciplina de la UEFA.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA tratará la sanción del delantero de 33 años el próximo jueves 27 de septiembre, día en el que se anunciará la suspensión definitiva. Sin embargo, la Juventus apelaría el fallo con un vídeo que demuestre que Cristiano no agredió a Murillo y el Tribunal de Disciplina de la UEFA lo revise.

En cambio, si el colegiado Brych no suma más agravantes, la sanción se reduciría a una o dos fechas. El atacante abandonó el campo entre lágrimas y expresando “Yo no he hecho nada”, ante la decisión del árbitro.

Los tres próximos partidos de la Juventus en la fase de grupos de la UEFA Champions League son de local ante el Young Boys, contra el Manchester United (4ª jornada) y ante los Red Devils en en Turín. De esta forma, Cristiano Ronaldo no se enfrentaría a su exclub.