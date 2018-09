Villarreal vs Rangers EN VIVO: increíble encuentro por la Europa League

Tremendo duelo. Villarreal recibe a Rangers por la primera fecha del grupo G de la Europa League. El partido será en el estadio De la Cerámica a las 11:55 a.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO). Lo transmiten ESPN, BeIN Sports y Movistar Liga de Campeones. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Larepública.pe

El ‘Submarino’ recién empezó a conocer la victoria el último domingo, después de ganar por 1-0 a Leganés, pero los dirigidos por Javi Calleja llevan dos encuentros perdidos y uno empatado en la Liga Santander. Un mal arranque que esperan olvidar. Tienen como carta fuerte al colombiano Carlos Bacca y al mexicano Miguel Layún para que el enfrentamiento sea difícil para los escoceses.

La situación es distinta para los Rangers. Con Steven Gerrard como director técnico, los ‘Gers’ han perdido solo han perdido un partido, contra el clásico rival Celtic. Siete victorias y seis empates alegraron a la hinchada de Glasgow. Sin embargo, la última fase de la Europa League, contra Ufa de Rusia, fue difícil. Además, no estarán el goleador Alfredo Morelos ni John Flanagan por suspensión, al igual que Ryan Jack, Ovie Ejaria ni Gareth McAuley.

A Gerrard no le importa la dificultad que tendrán los Rangers. Afirmó que “no creo que muchos nos dieron la oportunidad de llegar a esta etapa. Los jugadores se han ganado la oportunidad de jugar contra un equipo muy bueno”. Si bien para él, el equipo tiene que jugar bien, el partido “se trata de ganar”.

Sus últimos encuentros entre ambos equipos se remontan al 2006, cuando se enfrentaron por octavos de final de la Champions League. En ese entonces, empataron 2-2 y 1-1, pero Villarreal clasificó a la siguiente ronda por gol de visitante.

Dato: Los Rangers vuelven a una fase de grupos de una competencia después de 8 años.

Rangers return to European group stage action after an eight-year absence, led by 2001 UEFA Cup winner Steven Gerrard... #UEL @RangersFC pic.twitter.com/iofUY7q5Gm — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 20 de septiembre de 2018

Horarios para ver el Villarreal vs. Rangers EN VIVO ONLINE por la Europa League

Honduras - 10:55 a.m.

Guatemala - 10:55 a.m.

México - 11:55 a.m.

Colombia - 11:55 a.m.

Ecuador - 11:55 a.m.

Panamá - 11:55 a.m.

Perú - 11:55 a.m.

Costa Rica - 12:55 p.m.

Venezuela - 12:55 p.m.

Paraguay - 12:55 p.m.

Bolivia - 12:55 p.m.

Argentina - 1:55 p.m.

Uruguay - 1:55 p.m.

Brasil - 1:55 p.m.

España - 6:55 p.m.

Reino Unido - 5:55 p.m.

Canales para ver el Villarreal vs. Rangers EN VIVO ONLINE por la Europa League

ESPN 3 - Sudamérica

Univisión Deportes - Estados Unidos

beIN Sports - Europa

Movistar Liga de Campeones/Movistar+ - España

Villarreal vs. Rangers EN VIVO ONLINE vía ESPN por la Europa League

Relatos: Sigfredo Gómez

Comentarios: Walter Vargas

Villarreal vs. Rangers: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Europa League

Villarreal: Andrés Fernández; Miguelón, Bonera, Víctor Ruiz, Pedraza, Trigueros, Funes Mori, Cazorla, Raba, Gerard Moreno, Bacca.



Rangers: McGregor; Tavernier, Godson, Katic, Barisic, Halliday, Kent, Arfield, Coulibaly, Candeias, Lafferty.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Villarreal vs. Rangers?

Si quieres seguir en Internet el Villarreal vs. Rangers, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.