Denuncian graves irregularidades dentro de la Comisión Nacional de Árbitros [VIDEO]

En el programa Fox Sports Radio Perú, el periodista deportivo Eddie Fleischman emitió una serie de denuncias en torno al arbitraje peruano que evidenciarían posibles actos de corrupción. Según información recabada gracias a una fuente dentro de la Comisión Nacional de Árbtiros (CONAR), Fleischman denunció irregularidades en varios puntos específicos.

Programación de los partidos

En este punto, afirma Fleischman, radica la deformación del arbitraje pues es donde mas vicios e irregularidades se dan.

"Hay árbitros que necesitan salir programados y para ello pagan un precio, no plata, sino que la CONAR tiene intereses determinados y por eso, a veces, se programan con más frecuencia a árbitros que se prestan a una cosa y no tanto a otros que no se prestan", indicó.

El periodista deportivo, sobre este punto citó un ejemplo puntual. Recordó que al árbitro Legario le llamaron la atención porque un jugador utilizó calzas negras debajo del pantalón que eran del mismo color de las medias y no del mismo color del pantalón y lo dejaron de programar 4 fechas, mientras que al árbitro Menéndez, por no sacar una tarjeta roja por un codazo alevoso, no lo castigaron.

Este caso de falta de equidad en la programación de partidos no es el único, Fleischman contó otra situación igual de sospechosa.

"El árbitro del U-UTC, Kevin Ortega, no cobró un penal clarísimo de Alberto Rodríguez y a la siguiente fecha fue programado para el Municipal-Boys. Sin embargo, Iván Chang, quien anuló un gol legítimo a Mauricio Montes en el Ayacucho-Cristal, fue 'congelado' 5 fechas", relató.

Finalmente, reveló que hay programaciones contra las bases, no se permite que un árbitro dirija a un mismo equipo dos veces seguidas, no obstante el referí Renzo Castañeda dirigió a Sporting Cristal en la fecha 10 y en la fecha 11 del Torneo Apertura.

Pagos

Fleischman detalló los salarios recibidos por los árbitros y los pagos que tienen que hacer, lo cual, sumado al punto anterior, crea un ambiente propicio para ser tentados a aceptar sobornos.

"Los árbitros no tienen sueldo fijo, ganan 1300 soles por un partido, uno de segunda división gana 600 soles, los jueces de línea ganan el 50% del árbitro central. Todos los árbitros corren con los pagos de sus exámenes médicos, pagan el alquiler de la pista de atletismo cuando hay pruebas y los de provincias, en muchos casos, deben de pagar muchos de los cursos", aseguró.

Autoridades

Fleischman denunció que tras la salida de Alberto Tejada, el nuevo presidente de la CONAR, "designado a dedo por la FPF", se llama Gianmarco Chiapperini quien nunca ha sido árbitro y que pese a tener 3 semanas en el cargo, los árbitros aún no lo conocen.