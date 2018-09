Tras una impresionante carrera, Andy Polo celebró su primer gol en la MLS [VIDEO]

¡Se quitó la sal! Andy Polo sonríe en la Major League Soccer (MLS) luego de anotar por vez primera con su nuevo equipo, el Portland Timbers, en cotejo contra el Columbus Crew. El extremo nacional realizó una increíble carrera para luego aprovechar un balón suelto en el área rival. Video es furor en YouTube.

Haciendo gala de su velocidad, Andy Polo cogió el balón en su propio campo y en cuestión de segundos ya estaba en zona contraria, tal y como se ve en YouTube.

El volante nacional cambió de banda y se metió al área, allí recibió la devolución de su compañero y, ante la salida del arquero, conectó con la cabeza el esférico.

Como se observa en YouTube, un defensa quiere despejar el peligro pero no logra hacerlo; muy por el contrario, deja el balón suelto.

Andy Polo, al ver la oportunidad, no la desaprovechó y se lanzó con todo para anotar su primer gol oficial con camiseta del Portland Timbers.

