Las lágrimas de Cristiano Ronaldo y el festejo de la tribuna tras su expulsión [VIDEO]

La Juventus – Valencia en el inicio de la fase de grupos de la Champions League marcó un hito en la carrera de Cristiano Ronaldo luego de ser expulsado en la primera etapa del partido. El juez central le mostró la tarjeta roja directa a los 29 minutos de juego, dejando con un hombre menos a la 'Vecchia Signora'.

El delantero luso no pudo aguantar la impotencia y amargura al no poder concretar el debut soñado con la 'Juve'. En una jugada dentro del área del Valencia, Cristiano cometió una acción que se prestó para la polémica al tirarle del cabello al colombiano Jaison Murillo que yacía en sentado en el suelo. El colegiado no vio la jugada de cerca, sin embargo fue asistido por uno de sus asistentes que si estuvo cerca de la jugada, este le informó el accionar de Cristiano Ronaldo.

Félix Brych le mostró la tarjeta directa provocando las lágrimas del portugués, que tuvo que ser contenido por sus compañeros de la Juventus. El delantero de los ‘Bianconeris’ intentó explicarle a juez que él no había hecho nada pero ya no se podía revertir la sanción impuesta.

'CR7' se retiró llorando del campo de juego y en el fondo, desde las tribunas, los hinchas del Valencia festejaron su expulsión como si fuera un gol a favor. Esta fue la primera vez que Cristiano Ronaldo fue expulsado en 154 partidos de la Champions League.