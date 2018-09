Juventus vs Valencia EN VIVO: ¿cómo ver por Facebook este partido?

El Juventus vs. Valencia CF, que se jugará este miércoles (EN VIVO Y EN DIRECTO) en el estadio de Mestalla por la fecha 1 de la Champions League, marcará un antes y un después en lo que se refiere a transmisiones oficiales de fútbol, ya que será uno de los primeros cotejos que se emitirán por Facebook Live.

Hace unos meses, Facebook adquirió los derechos de transmisión de los encuentros de la Champions League en Latinoamérica. Esto quiero decir que todos los usuarios de esta red social podrán gozar, sin ningún corte por la saturación, del choque entre la Juventus y Valencia.

¿Qué cuenta de Facebook emitirá el Juventus vs. Valencia?

El página oficial de Facebook de la UEFA Champions League será el único en transmitir (EN VIVO) este trascendental cotejo, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo. El evento por esta red social fue anunciado este miércoles por el exfutbolista argentino Juan Pablo Sorin, quien a través de cuenta oficial de Twitter confirmó que comentará este partido junto a Pablo Giralt y Hernán Catillo

¿El Juventus vs. Valencia será el único partido de UEFA Champions League que transmitirá Facebook?

De acuerdo al diario La Nación, Facebook emitirá un encuentro de Liga de Campeones cada miércoles. Se trata del "mejor partido de cada miércoles", pero cabe resaltar que esto dependerá de los organizadores, quienes —según su criterio— eligirán el duelo más atractivo que esté programado para ese día.

¿El Juventus vs. Valencia también será emitido por televisión?

Si bien Facebook quedó designado para transmitir el Juventus vs. Valencia CF —el cual podrás verlo haciendo click aquí—, esto no quiere decir que no será emitido por un canal. La cadena internacional ESPN informó que pasará (EN VIVO y EN DIRECTO) este duelo.

Horarios para ver el Juventus vs. Valencia EN VIVO ONLINE por la Champions League

Honduras - 1:00 p.m.

Guatemala - 1:00 p.m.

Costa Rica - 1:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Panamá - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Ver Juventus vs. Valencia EN VIVO ONLINE vía Facebook por la Champions League

Narración: Pablo Giralt

Comentarios: Juan Pablo Sorin y Hernán Castillo

Ver Juventus vs. Valencia EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 por la Champions League

Narración: Miguel Simón

Comentarios: Quique Wolff