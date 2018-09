Debutó con gol Alba Palacios, la primera futbolista transgénero en España [VIDEO]

Un hecho sin precedentes se dio en el fútbol español, donde se produjo el debut de la primera futbolista transgénero en la liga femenina. Se trata de Alba Palacios, una madrileña de 33 años de edad, quien jugó su primer partido, como jugadora profesional, por lo cual ya su nombre quedó inscrito en la historia del deporte y del fútbol internacional.

El ansiado debut con su club, Las Rozas CF, se produjo este fin de semana ante el el Sur Getafe. Y no pudo ser de mejor manera, pues en una actuación soñada, Alba Palacios marcó un gol y salió entre aplausos, algo que la emocionó hasta las lágrimas. “Ha sido un día inolvidable” fue lo único que alcanzó a decir la futbolista.

Alba Palacios mira con optimismo su futuro, tras una larga lucha para jugar con las chicas.

"Siempre me gustaron las cosas de los chicos: el fútbol, los coches, pero no fue hasta 2017 cuando decidí comenzar a transformar mi cuerpo para sentirme a gusto conmigo misma. El fútbol es un deporte muy machista. El único que lo sabía era el entrenador. Se lo dije porque al iniciar el tratamiento iba a descender mi rendimiento", reconoció muy orgullosa Alba Palacios , en declaraciones a El País.

Cuando aún era Álvaro, Palacios inició su carrera futbolística apenas a los 10 años, en las divisiones menores Pozuelo de Alarcón, equipo al que perteneció hasta los 24 años, llegando a debutar en la tercera división española. Ya con 32 volvió a ponerse los chimpunes en el K-2 de Majadahonda y poco después comenzó el tratamiento hormonal.

Alba junto a sus compañeras de Las Rozas CF.

"Llevaba seis meses de tratamiento cuando fui a ver un amistoso del Las Rozas CF. Me acerqué al entrenador (David Herrero) y le dije: 'Soy una chica trans y me gustaría entrenar con tu equipo'. Fui tan directa que en el primer momento no supo qué decir, pero esa misma noche me llamó y me dijo que contaba conmigo", precisó Alba Palacios.

Lo que sí tenía muy claro Alba Palacios es que no quería incomodar a nadie en el vestuario. Felizmente sus compañeras la recibieron como una más. "Me cambio delante de ellas sin problema, pero aún no me ducho porque me da vergüenza ya que aún no estoy del todo cómoda con mi cuerpo", aseguró.